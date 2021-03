Petronà, muore nonna Letizia

Meno di venti giorni ha festeggiato il suo compleanno : era purtroppo l’ultimo.

Non c’è più Letizia De Franco, la donna più anziana del paese a Petronà. Lo scorso 9 marzo, l’arzilla nonnina di Petronà aveva spento ben 101 candeline e, come sempre, si mostrava insuperabile nel linguaggio universale della gentilezza.

Classe 1920, Letizia è nata quando si parlava ancora di spagnola e saluta con il coronavirus, donna molto tenace non si è mai piegata alle malattie e ai dispiaceri della vita così come non ha mai amato la vita sedentaria. E ancora: molto devota e molto lucida tant’è che ricordava con dovizia di particolari i bombardamenti della seconda guerra mondiale.