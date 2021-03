Ripristinata illuminazione sul ponte della Fiumarella

Ripristinata l’illuminazione sul ponte della Fiumarella del quartiere marinaro della città. I lavori, a cura dell’Assessore Francesco Longo, hanno quindi visto la reinstallazione dei pali dell’illuminazione che erano stati completamente danneggiati a seguito di un temporale con forti raffiche di vento, episodio avvenuto circa due anni fa. Il tratto di strada, molto praticato dai pedoni, ha così ritrovato la sua facilità nel percorrerlo con l’adeguata luce stradale.

La problematica è stata particolarmente seguita da attenti cittadini che ne hanno sottolineato la “mancanza”, tuttavia, si pone sostanzialmente in evidenza quanto la collaborazione fra “cittadino e amministrazione” abbia la sua particolare importanza, per una visione unica e sempre indirizzata al raggiungimento della cura del bene comune. Il ripristino ha dato anche modo di dare “continuità” al resto dell’illuminazione del Lungomare della città, che, nella sua totalità, pone in risalto la singolare bellezza.