Rt compatibile con uno scenario di tipo 3 per la Calabria

Tredici Regioni hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste, una Regione (Valle d’Aosta) ha un Rt con il limite inferiore maggiore di 1,5

compatibile con uno scenario di tipo 4, e un’altra (Calabria) ha un Rt con il limite inferiore maggiore di 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3. Otto Regioni hanno un Rt nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni/PPAA hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

I dati del monitoraggio

Intanto il portavoce del Comitato tecnico scientifico Silvio Brusaferro nel corso della consueta conferenza stampa del venerdì in cui illustrato dati del monitoraggio dell’epidemia ha evidenziato come la Calabria insieme alla Val d’Aosta sia una regione con epidemia in crescita nel quadro di una situazione nazionale grave ma di lieve miglioramento. La nostra regione ha registrato nell’ultimo periodo preso in considerazione un indice di contagiosità di 1.37 (settimana scorsa 1.36 ma oggi anche il limite inferiore è maggiore della soglia considerata critica di 1.25) e di 132 nuovi casi su 100mila abitanti. Quest’ultimo dato anche se ben lontano dai numeri nazionali di 240 su 100mila (la scorsa settimana erano circa 270) è in notevole incremento rispetto al monitoraggio regionale di sette giorni fa.