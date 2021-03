Settimana Santa, concluso ciclo di conferenze alla Parrocchia Madonna di Pompei

Si è concluso, ieri sera, il Ciclo di Conferenze in preparazione alla Settimana Santa, nella parrocchia Madonna di Pompei in Catanzaro. I quattro giovedì che hanno preceduto le festività pasquali sono stati pregni di brillanti riflessioni di don Gaetano Rocca parroco della stessa da un anno e mezzo. Spaziando dalla Sacra Scrittura, passando per la teologia e la filosofia, sono stati guardati con profondità ed erudizione di pensiero gli aspetti fondamentali degli ultimi istanti terreni del nazareno. Dall’orto degli ulivi (frantoio delle olive), ai processi giudaico e romano, dal significato teologico della sua morte alla ricaduta esistenziale, per noi pellegrini di questi tempi, della sua resurrezione.

Numerosa la partecipazione dei fedeli, nel rispetto delle normative anticovid, provenienti anche dalle parrocchie limitrofe che con le loro pungenti domande, suscitate dalle affermazioni del relatore, hanno contribuito a tenere alto il livello del dibattito. Non ci resta che augurarci adesso una proficua e profonda partecipazione ai misteri pasquali che la prossima “Grande Settimana” ci pone innanzi.