Tar su ordinanza scuole: prevalente il diritto alla salute, incondivisibili affermazioni dell’Asp

“Incondivisibile l’affermazione dell’ASP secondo la quale il “dubbio”, “a prescindere dai numeri” (che dovrebbero viceversa essere costantemente raccolti, elaborati e resi disponibili da parte delle strutture addette alla prevenzione ma di cui l’ASP non ha la disponibilità) possa giustificare proposte di chiusura di tutte le scuole per settimane in zona arancione su intere aree urbane…Trascurando di suggerire interventi a carico degli adulti”. Così il Tar Calabria, nel decreto a firma del presidente della Prima sezione che ha rigettato l’istanza cautelare nell’ambito del ricorso contro l’ordinanza del sindaco Sergio Abramo di sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole comunali fino al 31 marzo. Il riferimento è alle parole scritte nella risposta che l’Asp ha fornito alla richiesta di dati da parte del sindaco e posta alla base del provvedimento.

Nel dispositivo del Tribunale amministrativo, si sottolinea che dalla nota dell’Asp si evince la “dichiarata, evidente inadeguatezza del Dipartimento Prevenzione ad effettuare con la necessaria efficienza del caso le attività di contact tracing”, così come “l’esigenza, sia pure enunciata in modo generico perché non dettagliata in precisi coefficienti, di evitare la completa saturazione delle strutture sanitarie” e “l’ammessa incapacità del laboratorio ospedaliero di microbiologia menzionato dalla ASP di individuare autonomamente le varianti del virus più aggressive nei confronti della popolazione giovanile”. L’istruttoria insufficiente alla base dei provvedimenti del sindaco – “la mancanza di specificazione dell’arco temporale entro cui si inscrivono i dati di positività riferiti alla scuola, nonché l’assenza dei numeri inerenti il contagio da COVID 19 nella città di Catanzaro” – sarebbe, quindi, dipesa dall’azienda sanitaria che ha “preferito esporre, al di là dei numeri specifici e della colorazione (zona arancione), uno stato d’animo di forte preoccupazione ed una serie di criticità organizzative sganciate da dati precisi”.

Nel ritenere prevalente il diritto alla salute, tenuto conto del numero ridotto di giorni di lezioni in presenza concretamente fruibili fino al 31 marzo, il Tar specifica l’esigenza del ripristino dell’attività scolastica con modalità ordinaria, ribadendo che la didattica a distanza “non può considerarsi punto di equilibrio nel bilanciamento fra diritto alla salute e diritto all’istruzione”. “Una modalità efficace sul piano formativo – la DAD – solo per brevi periodi e sulla cui uniforme disponibilità da parte di tutte le famiglie e capacità di fruizione da parte degli alunni più piccoli, esistono seri dubbi con conseguente pregiudizio del principio di eguaglianza nell’apprendimento”.