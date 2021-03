Vaccini, la strategia di Figliuolo: “Grandi hub e dosi in tempo”

“La Calabria è in linea, le vaccinazioni degli over 80 sono sopra il 42-43%, che mi sembra abbastanza in linea con la media nazionale”. Lo ha affermato il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, parlando con i giornalisti a Catanzaro a margine di un sopralluogo all’Ente Fiera con il commissario per l’emergenza Covid 19, Francesco Paolo Figliuolo. “La Calabria – ha sostenuto Curcio – ha chiuso le Rsa, ha chiuso gli operatori sanitari. Non facciamo graduatorie e classifiche, guardiamo la percentuale delle dosi somministrate: la Calabria è avanti come altre, quindi lavoriamo e basta”.

“Ieri è stato approvato in Conferenza unificata un documento che porta le sigle e le intestazioni di Commissario per l’emergenza, Protezione civile, Ministero della Salute e Conferenza delle Regioni. Francamente, credo che o noi ci mettiamo nell’umore di andare a lavorare insieme nel rispetto delle competenze di ognuno oppure non ne usciamo”. “Nel nostro lavoro – ha aggiunto Curcio – di ostilità non ne abbiamo incontrata da nessuna parte. Abbiamo letto ma continuiamo a lavorare sempre con tutti e oggi siamo qui, in piena sintonia e armonia a supportare l’attività delle Regioni”.

“Noi – ha spiegato il capo della Protezione civile – siamo qui con il presidente della Regione, stiamo lavorando con il commissario Figliuolo, con il commissario ad acta, non c’è da rispondere, sono i fatti a parlare”. Sulla tempistica della campagna vaccinale, Curcio ha spiegato: “Siamo sempre sui 500mila come regime a livello nazionale, ogni Regione avrà la sua quota parte. L’obiettivo è il prima possibile, in linea con l’arrivo dei vaccini”. Quanto all’arrivo delle nuovi dosi di vaccino, secondo Curcio “la programmazione è stata data per certa, evidentemente qualche incidente può accadere sempre perché nella vita qualche incidente può accadere sempre, ma – ha concluso il capo della Protezione civile – la programmazione fino a fine marzo e metà aprile credo che sia stata definita”.

Le rassicurazioni di Figliuolo

“Il 29 arriverà a livello nazionale 1 milione di Pfizer, 1,3 milioni Astrazeneca e 500mila e più di Moderna”. Così il commissario per l’emergenza Covid 19, generale Francesco Paolo Figliuolo, parlando con i giornalisti a margine di un sopralluogo all’Ente Fiera di Catanzaro. Rispondendo a una domanda su cosa sia necessario fare per accelerare la campagna vaccinale, Figliuolo ha osservato: “Costruendo questi grandi hub e facendo arrivare le dosi in tempo, nelle quantità che stiamo stimando da qui in avanti, e già stanno arrivando. Adesso il 29 arriverà a livello nazionale 1 milione di Pfizer, 1,3 milioni Astrazeneca e 500mila e più di Moderna. E poi – ha concluso il commissario per l’emergenza Coronavirus – medici e infermieri, li troviamo con apposita convenzione”

“Penso che ci sono grandi potenzialità per fare degli hub vaccinali” in Calabria. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Covid 19, generale Francesco Paolo Figliuolo, parlando con i giornalisti a Catanzaro, al termine di un sopralluogo all’Ente Fiera, destinato a diventare hub vaccinale. “Faremo quattro hub, il primo – ha aggiunto Figliuolo – sarà qui a Catanzaro, all’Ente Fiera, che il sindaco Abramo gentilmente ha dato disponibile. C’è la struttura, l’infostruttura, c’è la parte logistica, poi questa la vestiremo con gli assetti capacitivi: parliamo – ha concluso il commissario per l’emergenza Covid 19 – di assetti sanitari, quindi medici, infermieri, operatori socio-sanitari”.

