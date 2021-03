Incendio in una casa in via Alessandro Turco. Le fiamme hanno richiesto l’intervento delle squadre dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro della sede centrale.

L’incendio ha interessato la cucina. L’anziana proprietaria della casa, 90 anni circa, è stata trovata distesa sul pavimento in stato confusionale. La stessa, in evidente stato confusionale, ha riportato lievi ustioni ed è stata tratta in salvo ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso presso il nosocomio cittadino.

Foto 2 di 2



L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di evitare che l’ incendio si propagasse all’intero appartamento ed alla messa in sicurezza di quest’ultimo.