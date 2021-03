Legalità e cyberbullismo, gli studenti si confrontano con i Carabinieri

Non si arresta l’ educazione alla legalità, ma prosegue sotto altre forme per i discenti di Sellia marina, rappresentati dal dirigente scolastico Giulio Comerci. Ieri, in modalità telematica, si è parlato di legalità e cyberbullismo con un interessante incontro con Arma dei Carabinieri.

Uditorio attentissimo: gli alunni delle classi seconde scuola secondaria primo grado. Oratore preparato: il capitano della Compagnia Carabinieri Alberigo De Francesco. Finalità è quella di puntare sulla prevenzione e imprescindibilità delle regole per ordinato sviluppo della società civile.