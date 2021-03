Coni, nomina Latella: i complimenti dell’assessore Cavallaro

Dichiarazione dell’assessore allo sport Domenico Cavallaro.

“Voglio esprimere le mie più sincere congratulazioni a Giampaolo Latella per la riconferma a delegato provinciale di Catanzaro del Coni. Un riconoscimento che premia il buon lavoro svolto negli ultimi anni per la promozione e la valorizzazione dello sport sul territorio. Diverse sono state le occasioni in cui, da assessore al ramo, ho avuto modo di avviare una interlocuzione positiva e proficua tra il Coni e l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Abramo, per favorire la crescita delle tante realtà, attive nelle varie discipline, che contribuiscono a portare in alto Catanzaro a livello regionale e nazionale.

Sono sicuro che il rapporto di collaborazione istituzionale con il Coni proseguirà nella stessa direzione già intrapresa, con il fondamentale e comune obiettivo di supportare lo sport, e i suoi valori sociali ed educativi, verso la difficile, ma necessaria fase di rilancio e di ripartenza delle attività nel nostro territorio”.