Il minorenne arrestato ieri era affidato ad una comunità per essere stato fermato giorni prima per spaccio. Giovani leve di delinquenti crescono nei quartieri a rischio

La scorsa settimana gli atti vandalici nei confronti della parrocchia del quartiere. Quel quartiere chiamato “Pistoia” ma identificato come “Viale Isonzo” con tutte le sue traverse. La rabbia e la solitudine di Don Giorgio Pilò, che da anni cerca di dare una dimensione umana anche laddove pare che di umano sia rimasto ben poco, neanche le condizioni di vita.

Ieri sera l’ultimo episodio. L’arresto di un minorenne e di sua madre. Il minorenne era stato fermato solo una settimana prima, sempre dagli agenti della Squadra Volante agli ordini del vicequestore Giacomo Cimarrusti, che durante i controlli per il contrasto allo spaccio di droga fortemente voluti dal questore Mario Finocchiaro, lo avevano trovato in possesso di droga.

Ieri la fuga dopo un reato, lo scontro con la Polizia, la complicità dei suoi familiari, tra cui la madre, che nella concitazione dell’attimo ha dato un pugno in volto ad uno degli agenti intervenuti.

Sono scene viste, racconti già fatti, cronaca già detta. Eppure rassegnarsi all’evidenza e non continuare a sollecitare le istituzioni, non quelle in divisa che di loro fanno tutto ciò e anche più a volte di quanto richiesto loro, pagando sempre in prima persona, significa continuare ad alimentare uno stato di cose che non riguarda solo un’area circoscritta della città ma tutto il capoluogo.

Per una serie di motivi. Il primo, forse più evidente e banale, è che le persone di etnia rom che hanno deciso di stare dalla parte sbagliata, avvelenano i luoghi i cui abitano, spesso abusivamente ed il resto della città, commettendo quei reati di micro criminalità che, laddove possibile, risultano alla cittadinanza comune più odiosi.

Il secondo è che, aver lasciato crescere a gente pregiudicata i propri figli, senza quanto meno un filtro o un supporto concreto e attivo, ha significato non solo dare linfa giovane alla criminalità, ma forse, e questo sfugge, significa anche aver tolto la possibilità a dei giovani a di capire e vedere che un’altra vita, lontani da chi li ha messi al mondo ma non si è preoccupato di farli crescere secondo le regole, era ancora possibile.

Il minore fermato ieri, che risponderà anche del reato commesso insieme a sua madre, entrambi difesi da Sergio Lucisano, doveva, per disposizione del giudice, stare nella comunità a cui era stato affidato, per essere stato trovato, solo qualche giorno fa, in possesso di tanta droga e tanto denaro.

Da lì è riuscito a fuggire, e ha trovato, pronti ad aiutarlo i famigliari.

I suoi 16 anni non sono uguali a quelli di un altro ragazzo che sulla carta di identità ha il suo stesso luogo di nascita, ma un’altra via.

Già perchè pensare che il dove si cresce non faccia la differenza è pura utopia demagogica, l’inclusione è un processo giusto, sacrosanto e da perseguire con ogni mezzo possibile. Sempre che sostenuto da politiche adeguate e rigorose.

Sì rigorose. Quel rigore che manca, perchè in quei quartieri da 40 anni si vive di emergenza, favori, lassismo, incuria.

E tutte queste mancanze non sono imputabili solo alle persone di etnia Rom, ma ad una pubblica amministrazione assente e distratta, ad un associazionismo civile di facciata e parata, ad una Chiesa che purtroppo non ha favorito un ricambio adeguato tra sua fila.

Restano a presidio e tutela della legalità solo le forze dell’ordine. Soldati che compongono un esercito chiamato a difendere i valori della convivenza civile, a mettere in atto le regole della repressione, a “guardare le spalle” a quel pezzo di amministrazione che ogni tanto si ricorda di andare a bonificare gli ambienti, e ultimamente anche a vigilare sugli “sgarri” alle normative imposte dall’emergenza sanitaria.

Il tutto nell’assenza più assoluta degli altri pezzi dello Stato. Società civile compresa.