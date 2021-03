Pontili del porto, il Comune avrebbe affidato a chi aveva un Durc negativo e debiti con Erario e amministrazione. Nuovo ricorso al Tar

Che la vicenda affidamento pontili del porto non fosse del tutto conclusa era abbastanza evidente. Un tutti contro tutti schierati su un campo di battaglia di una procedura adottata dal Comune che qualche dubbio, di per sé, lo lascia. La Navylos, soggetto già gestore degli impianti installati al porto, nei giorni scorsi è risultata per due volte soccombente al Tar.

Sia nel ricorso presentato contro la società che, nella nuova gara, si è aggiudicata uno dei due lotti messi a bando, sia contro il comune per la questione dello sgombero, che aveva “armato” i diportisti.

Società Impianti Portuali e Servizi Morace S.r.l. contro Navylos e Comune e la richiesta di annullare l’affidamento per carenza dei requisiti richiesti nel bando

Oggi a fare ricorso contro l’aggiudicazione alla Navylos per uno degli altri lotti messi a bando con la nuova gara sono gli esclusi. La Società Impianti Portuali e Servizi Morace S.r.l., con sede a Padova e che in giudizio sarà rappresentata e difesa, da Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro.

Il ricorso, che sarà discusso il prossimo 21 giugno, è stato arricchito di motivi aggiunti e oltre che la Navylos come controparte vede anche il Comune di Catanzaro.

Viene chiesto l’annullamento, per effetto di nuovi motivi d’impugnazione, di atti già impugnati con il ricorso introduttivo: della determinazione di aggiudicazione definitiva del Comune di Catanzaro del Lotto 2 a favore della ditta Navylos s.r.l. n. 180 del 25 gennaio 2021 e di tutti gli atti ad essa prodromici, in particolare della determinazione del Comune di Catanzaro n. 3064 del 2.12.2020 di approvazione dei verbali e della graduatoria; dei verbali di gara, sempre in relazione al solo Lotto n. 2; ove occorra e in parte qua, del Bando di gara e del Disciplinare.

Dalla lettura degli atti, secondo i ricorrenti, sono emerse diverse situazioni di estremo rilievo in relazione alla ditta affidataria Navylos e, in particolare, la presenza di un DURC negativo risalente al periodo di gara, l’attestazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di gravi pendenze attive, l’assenza di notizie in merito a debiti nei confronti dei servizi finanziari dello stesso Comune di Catanzaro.

TUTTI I DUBBI SULLA NORMATIVA APPLICATA E APPLICABILE

I motivi aggiunti al ricorso principale accendono una luce su quella che è stata la normativa applicata e quale quella che poteva o doveva essere applicata.

In una procedura per l’affidamento in concessione di un bene demaniale, l’Amministrazione procedente non è obbligata a seguire le norme del Codice degli Appalti (che si applicano, invece, ai sensi dell’art. 164 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, automaticamente per le procedure finalizzate alle concessioni di servizi).

La stessa Amministrazione, però, nell’ambito della propria discrezionalità, nel redigere la legge di gara può decidere di rinviare all’intero Codice Appalti o a norme specifiche dello stesso, dovendo in ogni caso fissare i principi di riferimento nel rispetto di trasparenza, concorrenzialità, proporzionalità, buon andamento. Come noto, infatti, l’applicabilità alle concessioni demaniali delle disposizioni del codice dei contratti può sempre avvenire in conseguenza di un richiamo puntuale ad esse da parte della normativa di gara e, dunque, in virtù di un autovincolo espresso dell’amministrazione aggiudicatrice.

IL NODO DELL’ARTICOLO 80 DEL CODICE DEGLI APPALTI E LE CAUSE DI ESCLUSIONE

In tale ottica, nella gara in oggettol’art. 5 del Disciplinare, nel disporre che possono partecipare i soggetti che siano “in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione”, al punto 1), quale prima e primaria causa di esclusione , ha previsto:“1) che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016”.

Il successivo “Allegato A”, a piena conferma e ribadendo il principio, tra le dichiarazioni richieste ha inserito sia, genericamente “3) l’insussistenza delle condizioni e delle cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016”, sia, nello specifico, il riferimento alle situazioni contenute nella medesima norma, come, per quanto d’interesse, “13) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali” con INPS, INAIL, CASSA EDILE, UFFICIO ENTRATE, CANCELLERIA FALL., “22) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse”; in più, tra le “avvertenze” del medesimo allegato, il Disciplinare ha ripetuto i precetti contenuti nell’art. 80 comma 4 Codice appalti a proposito di quali violazioni di obblighi fiscali debbano intendersi gravi, chiarendo, anche, che “si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva”.

Secondo i ricorrenti dunque nessun dubbio può sorgere, pertanto, sul fatto che la stazione appaltante abbia deciso di rifarsi, quanto alle cause di esclusione, alle ipotesi previste dall’art. 80 del Codice degli Appalti d.lgs. n. 50/2016.

L’espresso richiamo alle cause di esclusione contenute nell’art. 80 del Codice Appalti, costituisce, pertanto, una regola inderogabile della lex specialis, che dev’essere rispettata sia dai concorrenti sia, in sede di applicazione, dalla stazione appaltante.

I PARTECIPANTI ALLA GARA DOVEVANO DIMOSTRARE IL POSSESSO DEI REQUISITI AL MOMENTO DELAL PRESENTAIZONE DELLE OFFERTE

Ne consegue che il possesso dei requisiti richiesti non poteva e non può prescindere dalla rigorosa applicazione dei criteri contenuti nell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, senza che possa in alcun modo rilevare – una volta richiamata espressamente tale norma in sede di Disciplinare – il fatto di essere al cospetto di una selezione per concessione demaniale e non per un appalto pubblico.

Ritenere –come invece fatto dal Comune di Catanzaro – che sol perché si è dinanzi ad una procedura di concessione si possano applicare le disposizioni in maniera meno rigida è palesemente errato, poiché una norma o vi è e si applica nella sua interezza e pienezza, oppure non vi è e non si applica per nulla, ma pensare di eseguirla fino ad un certo punto o consentendo deviazioni rispetto alla sua corretta applicazione, è una vera e propria aberrazione giuridica.

TUTTI I REQUISITI CHE LA NAVYLOS NON AVREBBE SODDISFATTO

Dalla lettura degli atti rilasciati, scrivono i legali dei ricorrenti, sono emerse diverse situazioni di estremo rilievo in relazione alla ditta affidataria Navylos e, in particolare, l a presenza di un DURC negativo, l’attestazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di gravi (e definitive) pendenze attive, l’assenza di notizie in merito a debiti nei confronti dello stesso Comune di Catanzaro.

Dalla lettura dei nuovi atti , è emerso che :

in data 30.10.2020, in relazione alla ditta Navylos, è stato prodotto un DURC negativo per irregolarità nel versamento e contributi e accessori INPS;

in data 27 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate–Riscossione ha attestato, con riferimento alla regolarità fiscale ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973, la presenza di un debito di € 9.722,94a carico dell’Amministratore della ditta Navylos, nonché la presenza di un debito di € 31.382,29 a carico della ditta Navylos;

l’Agenzia delle Entrate–Riscossione non ha inviato altre note e specificazioni;

l’Agenzia delle Entrate non ha comunicato nulla;

il Settore Patrimonio del Comune di Catanzaro ha richiesto con tre note (in data 22.12.2020, 28.12.2020 e 7.1.2021), al settore Servizi Finanziari del medesimo Comune di Catanzaro, informazioni sulla regolarità dei versamenti delle ditte partecipanti riguardo ai tributi locali; nonostante i vari solleciti, i Servizi Finanziari del Comune di Catanzaro non hanno fornito alcuna risposta;

con nota prot. n. 311 del 13.1.2021 il Comune di Catanzaro ha richiesto alla ditta Navylos di produrre il DURC e di fornire elementi utili a chiarire la natura delle pendenze attestate dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione

LA PEC DELLA NAVYLOS DEL GENNAIO 2021 A GARA GIA’ PROVVISORIAMENTE AGGIUDICATA

Ed è solo con con PEC del 15.1.2021 l’Amministratore della ditta Navylos ha trasmesso DURC regolare di data successiva a quello negativo del 30 ottobre 2020 e che “Per quanto concerne la regolarità fiscale, ho già provveduto a richiedere appuntamento con l’Agenzia delle Entrate per procedere al rilascio del certificato di regolarità fiscale”.

I fatti come sopra documentati e descritti, sempre secondo i legali della ditta esclusa, pongono in rilievo che la ditta Navylos doveva essere esclusa senza alcuna esitazione stante il DURC negativo alla data del 30 ottobre 2020 e la grave e definitiva irregolarità fiscale accertata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. E che, conseguentemente, ha gravemente errato il Comune di Catanzaro ad aggiudicare alla medesima ditta la selezione con determina n. 180 del 25 gennaio 2021.

Quanto al DURC, l’art. 80 comma 4, dopo aver previsto l’esclusione dalla partecipazione a carico di chi ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ha precisato che “Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.

Pertanto, il fatto che il 30 ottobre 2020, quindi in pieno svolgimento della selezione, la ditta Navylos non avesse il DURC regolare, rappresenta una circostanza oggettiva di esclusione, priva di dubbi o di possibilità di discussione.

Ne consegue che il DURC negativo al 30 ottobre 2020 avrebbe dovuto condurre all’automatica esclusione della ditta Navylos dalla procedura e che è del tutto irrilevante il fatto che, successivamente, la stessa ditta abbia prodotto altri DURC regolari riferiti a periodi successivi, perché l’assenza del requisito anche per un breve periodo durante la procedura è di per sé determinante ai fini della doverosa esclusione.

I DEBITI ATTESTATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE E LA SANATORIA POSTUMA ACCETTATA DAL COMUNE

Discorso similare va fatto in relazione ai debiti attestati dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione, di importo ben superiore all’importo limite di € 5.000,00 di cui all’articolo

Anche in questo caso il Comune, infatti, ha accettato una sorta di sanatoria postuma dei debiti, sebbene palesemente irrituale e irrilevante ai fini dell’esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.

NAVYLOS HA SOLO CERTIFICATO UN APPUNTAMENTO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE CHE NON CERTIFICA LA REGOLARIZZAZIONE MA AMMETTE CHE QUESTA NON C’ERA

Rispetto alla formale attestazione dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione, certificata ai sensi dell’art. 48-bis del d.p.r. n. 602/1973, la ditta, tramite l’Amministratore, con PEC del 15 gennaio 2021, ha dichiarato: “Per quanto concerne la regolarità fiscale, ho già provveduto a richiedere appuntamento con l’Agenzia delle Entrate per procedere al rilascio del certificato di regolarità fiscale”.

Con tale dichiarazione, pertanto, Navylos non ha negato il debito, né la sua definitività, e neanche ha affermato di essere già stato ammesso alla rateizzazione del debito (unico evento che, se già in essere al momento della partecipazione, poteva superare l’acclarata pendenza); diversamente, ha solo fatto riferimento ad un futuro appuntamento presso l’Agenzia delle Entrate, evidentemente allo scopo di richiedere – solo allora, quindi fuori tempo massimo -una rateizzazione al fine di ottenere il “certificato di regolarità fiscale”.

Al riguardo, la parte finale dell’art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 precisa che la causa di esclusione non si applica quando l’operatore economico si è impegnato in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (cfr. da ultimo Consiglio di Stato sez. V, n. 1542 del 22 febbraio 2021; TAR Veneto, 7.12.2020 n. 1195; v. anche Adunanza Plenaria, 5 giugno 2013, n. 15).

Dire, pertanto, in data 15 gennaio 2021, che si è preso appuntamento con l’Agenzia al fine di ottenere la regolarizzazione, significa ammettere che, allora, ancora la regolarizzazione non c’era.

Ne consegue chela dichiarazione della ditta non poteva certo far “svanire” l’attestazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e il connesso obbligo del Comune di escludere la ditta dalla gara stante l’accertata irregolarità tributaria definitiva e acclarata oltre i limiti di cui al d.P.R. 602 del 1973.

I DEBITI IRRISOLTI NEI CONFRONTI DEL COMUNE

Il disciplinare ha previsto l’esclusione anche per ulteriori cause:

a carico di soggetti “che non abbiano debiti irrisolti nei confronti del Comune di Catanzaro” (punto 2 dell’art. 5); in caso di “grave negligenza o malafede nell’esecuzione di appalti affidati da questa Stazione Appaltante” (punto 21, Allegato A del Disciplinare).

Per come è evidente, si tratta di situazioni che coinvolgono direttamente lo stesso Comune di Catanzaro, che ben dovrebbe sapere e valutare se il soggetto partecipante ha debiti nei suoi confronti e se si sia reso colpevole di negligenza o mala fede per precedenti appalti.

Ebbene, rispetto ad entrambe le circostanze vi è una stata un’enorme carenza di istruttoria, con il Comune che ha omesso di acquisire e di valutare dati e circostanze fondamentali e imprescindibili (e, peraltro, “interni”, quindi di facile e immediata acquisizione):

IL COMUNE, TRA LE CAUSE DI ESCLUSIONE, DIMENTICA LA CATTIVA ESECUZIONE DEGLI APPALTI PRECEDENTI

Quanto ad atti di negligenza e cattiva esecuzione in appalti precedenti, sempre secondo Gualtieri e Verbaro, il Comune ha “dimenticato” di prendere in considerazione gli eventi che hanno visto protagonista proprio la ditta Navylos nella gestione del medesimo servizio; si fa riferimento, in particolare, al mancato collaudo che ha indotto la magistratura penale a sequestrare, sin dal 2019, n. 38 pontili della ditta Navylos, con sequestro confermato anche dalla Cassazione penale