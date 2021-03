Sellia, un uovo di Pasqua per tutti i bambini

Anche quest’anno sarà una Pasqua in lockdown.

Anche quest’anno, gli Amministratori comunali di Sellia, primo cittadino Davide Zicchinella, si sono autotassati per regalare a tutti i bambini e ragazzini di Sellia, da zero a tredici anni, le tradizionali uova di cioccolato, simbolo della Pasqua e della rinascita. Ogni uovo ha il suo sogno, qui c’è solo tanta generosità e disinteressato obiettivo di star vicino ai giovani in un momento complicato.

“ Il nostro intento è solo quello di strappare un sorriso in un momento in cui il virus ci ha buttati a terra creandoci non poche difficoltà”, si legge in una nota della Giunta comunale selliese.

Quando la politica non è una professione, ma una missione, è consuetudine donare in modo disinteressato per il bene comune: qui a Sellia è una prassi consolidata.