Sersale, mancano vaccini per anziani

” Abbiamo vaccinato quasi un anziano su due, ma ora siamo fermi perche’ Azienda sanitaria provinciale ci ha detto che non hanno più dosi”.

È arrabbiato il primo cittadino di Sersale Salvatore Torchia . Già questo fine settimana contava, di concerto con medici di base e infermieri volontari, di vaccinare tutti gli ultra ottantenni del paese presilano, ma bisogna procrastinare campagna immunizzazione per mancanza di fiale per inoculazioni.

Ritardi nelle consegne dei vaccini per anziani si registrano anche a Cropani e Botricello.