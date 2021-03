Operazione della Dda condotta dai carabinieri. Indagato Frank Mario Santacroce. Tutti i nomi

I Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 13 soggetti appartenenti alla locale di ‘ndrangheta di Cutro e San Leonardo di Cutro, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, tutti reati aggravati dal metodo mafioso.

Sono in tutto 22 gli indagati.

GLI INDAGATI NELL’OPERAZIONE

MANNOLO Alfonso, nato a San Leonardo di Cutro il 28.05.1939 attualmente detenuto in carcere;

MANNOLO Dante, attualmente detenuto in carcere;

SCERBO Pietruccia, nata a Crotone 01.01.1975

SCERBO Pietro, nato a Cutro il 16.09.1947,

SCERBO Mario, nato a Crotone il 19.02.1978

SIRELLI Martino Andrea, nato a Torino il 14.01.1978,

FALCONE Mario, nato a Cutro il 29/03/1954

FALCONE Leonardo, nato a Cutro il 05/11/1968

FALCONE Marco, nato a Crotone il 17/08/1978

CURCIO Leonardo, nato a Torino il 21/04/1969

TRAPASSO Leonardo, nato a Cutro il 02/11/1969 attualmente detenuto in carcere;

TRAPASSO Tommaso, nato a Cutro il 27/01/1978 attualmente detenuto in carcere;

MACRI’ Salvatore, nato a Cropani il 21/08/1968, attualmente detenuto in carcere;

SCICCHITANO Antonio, nato a Botricello il 13/05/1972,TALARICO Giuseppe, nato a Catanzaro il 28.06.1985,;

NEMESH Volodymyr, nato in Ucraina il 20.07.1989;

BERTUCCI Moreno, nato a Catanzaro il 31.05.1971,

CAPICOTTO Giuseppe, nato a Catanzaro il 12.02.1974.

ZOFFREO Egidio, nato a Cutro il 11/03/1972,

ZOFFREO Giovanni, nato a Castelnovo Ne’ Monti (RE) il 16/12/1994,

MANNOLO Fabio, nato a Crotone il 25/08/1986

SANTACROCE Frank Mario

MISURA CAUTELARE IN CARCERE

– Mannolo Alfonso

– Scerbo Pietro

– Scerbo Mario

– Sirelli Martino Andrea

– Nemesh Volodymyr,

– Falcone Mario,

– Falcone Leonardo,

– Curcio Leonardo,

– Trapasso Leonardo,

– Trapasso Tommaso

– Macrì Salvatore

– Scicchitano Antonio,

– Talarico Giuseppe,