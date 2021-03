Rivelazione di notizie coperte da segreto istruttorio, questa l’accusa mossa a Santacroce

C’è anche l’ avvocato ed ex consigliere regionale tra le persone indagate nell’ambito dell’operazione, Bing bang che stamane ha portato in carcere gli esponenti delle cosche di San Leonardo di Cutro accusati di estorsione e usura. Si tratta di Frank Mario Santacroce, 50 anni, che si è seduto tra gli scranni di Palazzo Campanella per qualche mese in tra i banchi di Forza Italia.

Il professionista e’ accusato di rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio in concorso. In particolare, secondo le accuse, contenute nell’ordinanza firmata dal gip Paola Ciriaco su richiesta dei sostituti procuratori Domenico Guarascio e Veronica Calcagno, Santacroce avrebbe acquisito notizie coperte da segreto investigativo sulle indagini in corso, grazie ad una persona rimasta al momento ignota, e le avrebbe riferite ad una delle vittime di usura. I fatti risalgono al 2019 scorso.

Santacroce, primo dei non eletti, e’ subentrato a Domenico Tallini, coinvolto anch’egli in un’inchiesta della Dda di Catanzaro, ma ha cessato la sua supplenza dopo la scarcerazione dello stesso Tallini. (AGI)

SANTACROCE SU FACEBOOK