Abitava da solo all’ultimo piano di uno stabile in via San Giorgio, l’uomo di 87 anni, che qualche ora fa è stato trovato morto nella sua abitazione del centro storico. Sul posto i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. A dare l’allarme la signora che si occupava da lui e che stamattina, come sempre aveva bussato alla porta senza ottenere risposta