A via Stretto Cappuccini una fogna a cielo aperto

L’automobilista che sosta la propria autovettura sul marciapiede impedendo il passaggio ai pedoni, l’agente di polizia lo multa applicando l’art. 158 del codice della strada – ricorda Elio Mauro dell’associazione culturale Il Ponte Morandi.

A Catanzaro la legge non è uguale per tutti! Il codice della strada “esonera” la via stretto Cappuccini, area adiacente alla chiesa di S. Pio X, dove da molto tempo una parte di marciapiede è divenuta una selva impercorribile, un pericolo per la salute della pubblica incolumità! I pedoni, giunti a pochi metri dall’indecenza descritta, sono costretti a transitare in mezzo alla carreggiata, Il continuo scolo di acque fognarie ha creato una palude dove il fetore regna sovrano.

Dal momento che quanto su descritto non vi è mai stata la minima intenzione di intervenire per la risoluzione del problema, da parte di chi ha la competenza, in quanto, molto probabilmente nessuno vede, nessuno si sia mai accorto, chiedo al sindaco Abramo di voler prendere immediati e seri provvedimenti affinché si possa garantire l’igiene in primis, nonché restituire ai pedoni il diritto di poter transitare sul marciapiede senza mettere a rischio la salute dei cittadini”