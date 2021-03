Covid-19, prenotazioni on line dei vaccini: ecco i consigli da seguire

Il commissario ad Acta della sanità in Calabria Guido Longo, in merito alle modalità di prenotazione del vaccino anti Covid-19, alle segnalazioni e alle richieste di informazioni ricevute nelle ultime ore da parte degli utenti, ha reso noto alcuni chiarimenti in considerazione che sono pervenute numerose richieste alla casella di posta piattaformavaccini@regione.calabria.it. e la maggior parte di esse non risultano rientranti nelle categorie a cui era destinata, ed in molti casi le richieste risultano non essere inviate da soggetti fragili con codice di esenzione tra quelli previsti, tant’è che dalla verifica delle mail pervenute si è constatato che in molti casi gli assistiti erano già abilitati alla prenotazione sul portale di Poste Italiane.

E’ quanto si legge in una nota del servizio di Comunicazione istituzionale del dipartimento Salute della Regione.

“Pertanto – prosegue la nota – si dà comunicazione agli utenti delle seguenti raccomandazioni: