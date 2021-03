Il vertice operativo di Interpol è in Italia per una tre giorni tra Roma, Catanzaro e Reggio Calabria a poco meno di un anno dall’avvio di I – CAN, che proprio ieri ha consentito di ottenere il risultato dell’arresto del latitante di ‘ndrangheta Marc Feren Claude Biart, fermato nella città di Boca Chica e arrestato appena atterrato a Malpensa.

Stephen Kavanagh, Executive Director Police Services di Interpol – che è il vice del Segretario Generale di Interpol Jurgen Stock – è arrivato in Italia accompagnato da Cyril Gout (Director Operational Support and Analysis) e da Roraima Andriani (Director Global Outreach and Regional Support) per il Comitato direttivo di I – CAN e per una visita in Calabria.

Sono in programma incontri, oltre che con tutte le forze di polizia, con il capo della Procura distrettuale Antimafia di Catanzaro Nicola Gratteri, che è iniziata proprio mentre scriviamo e con il capo della Dda di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri. Presente anche il questore di Catanzaro Mario Finocchiaro.

Il progetto I – CAN progetto che coinvolge le forze di polizia italiane e quelle di 10 Paesi del mondo (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Colombia, Francia, Germania, Svizzera, Uruguay, USA), che come l’Italia hanno costituito unità operative dedicate alla lotta alla ‘ndrangheta.

Il vice capo della Polizia, prefetto Vittorio Rizzi, ha il compito di guidare la delegazione e offrire una panoramica di come – a livello di intelligence, operativo e giudiziario – l’Italia stia combattendo il nemico ‘ndrangheta, con una strategia globale nata dall’esperienza di sangue e di attacco alle istituzioni e all’economia legale, sintetizzata proprio nel video Inside Calabria in cui parlano i protagonisti di quella trincea da cui parte una minaccia per tutto il mondo.