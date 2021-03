Cronaca

Covid, il sindaco di Catanzaro chiuderà lungomare, parchi e spiagge nel fine settimana di Pasqua e Pasquetta

A breve sarà emessa una apposita ordinanza che sarà valida per le stesse giornate in cui sarà in vigore la zona rossa nazionale

Divieto di stazionamento e transito su lungomare e su spiagge, parchi e simili di tutta la città di Catanzaro per il 3-4 e 5 aprile, ovvero il fine settimane di pasqua e Pasquetta in coincidenza con la zona rossa nazionale. Lo stabilirà una ordinanza del sindaco di Catanzaro Sergio Abramo che sarà emessa a breve forse già nelle prossime ore. La decisione è legata alla necessità di imporre ulteriori restrizioni anticovid in seguito all’aumento dei contagi di Coronavirus che interessa anche il capoluogo oltre a tutta la regione. Il passaggio sul lungomare secondo quanto si è appreso sarà solo consentito solo per strette necessità in particolare legate all’asporto.