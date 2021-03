Lido Jonio contro Comune, il Tar segna il primo punto per l’Amministrazione

Arriverà fino al Consiglio di Stato la questione inerente i presunti abusi commessi dai titolari della ditta che gestisce il lido Jonio in località Giovino a Catanzaro.

Il Tar infatti ha dato ragione al Comune per ciò che riguarda l’ordinanza di demolizione del dicembre 2020, emessa a seguito di controlli che avrebbero rilevato delle difformità delle opere rispetto a quanto previsto dalla concessione del 2014.

L’avvocato Rita Cellini, che rappresenta Giuseppe Valentino, controinteressato che si è costituito in giudizio in una breve nota stampa da parte sua conferma “il rigetto del ricorso al Tar promosso da Matilde Talotta avverso l’ ordine di demolizione del Comune di Catanzaro delle opere abusive edificate” e aggiunge che “quest’ultima è stata condannata anche alle spese di lite in favore del Comune e di Valentino” precisando “ora si dovrà procedere alla demolizione”.

La titolare del Lido ha già dato mandato ai suoi legali di procedere con l’ulteriore ricorso contro la decisione dei giudici amministrativi di Catanzaro.