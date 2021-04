Apposizione targa celebrativa del morzello, avvocato Bianco: “Procedura ancora non completata”

A parziale rettifica della notizia apparso oggi (clicca qui) mi preme precisare che la procedura inerente alla richiesta di autorizzazione per l’apposizione di una targa, in una via del centro storico, celebrativa del morzello – piatto tipico catanzarese – non è completata. Difatti, necessita del parere dell’Ufficio Territoriale di Governo.

Ora, ringrazio doverosamente il Comune di Catanzaro, per avere dato seguito all’idea nata su iniziativa dell’associazione Antica Congrega Tre Colli, concedendo la prescritta autorizzazione.

Certamente, coltiviamo tutti l’auspicio che la pratica vada a buon fine, per cui saremo ben lieti di comunicare alla cittadinanza la conclusione positiva dell’iter procedurale.

Avv. Francesco Bianco

Presidente dell’Antica Congrega Tre Colli