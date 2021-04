Area attorno al Corace discarica a cielo aperto, Meetup Catanzaro M5s: sia bonificata

Si bonifichi subito l’area attorno al Corace, ormai divenuta una vera e propria discarica a cielo aperto”.

“Il Meetup M5S Catanzaro e tutti gli attivisti, chiedono un intervento urgente di bonifica nei pressi della foce e degli argini del fiume Corace. Abbiamo appreso da un post Facebook del gruppo “Sei di Catanzaro marina se”, che l’area é invasa da rifiuti. Sul gruppo Facebook è presente un reportage fotografico che non lascia spazio a dubbi. Un’area di bellezza rara invasa da rifiuti di ogni genere, un’area, che purtroppo, rischia di piombare nel degrado”.

Poi continuano: “In quella zona e nelle vie limitrofe, é necessario intervenire celermente. Ma non basterá solo la bonifica, l’area va riqualificata e protetta, va difesa dai continui scempi ambientali che puntualmente avvengono da anni. Non vogliamo solo fare denuncia, vogliamo anche fornire una soluzione molto semplice, ossia quella di installare una serie di videocamere in grado di effettuare un monitoraggio h24 della zona”.

Poi concludono: “Non é possibile che i poveri cittadini debbano stare nel degrado, non é possibile che degli incivili, violentino una zona bellissima. Si intervenga subito, le risorse possono essere reperite, é solo questione di volontà. Come Meetup e come attivisti del M5S Catanzaro, siamo anche disposti a lavorare sulla questione, coinvolgendo anche associazioni e comitati di quartiere. Rendiamo Catanzaro marina un’oasi felice, una meta attrattiva, impegniamoci tutti per salvaguardare l’ambiente”.