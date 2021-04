Conservatorio, Corsi incalza: “Ora spetta al Ministero fare chiarezza”

“Ero pronto a fare i miei complimenti ai responsabili dell’Istituto Tchaikovsky dopo il chiarimento ufficiale sulla effettiva sede del Conservatorio musicale. Era quello che avevo chiesto: fare chiarezza definitiva e netta. Il comunicato dell’Istituto Tchaikovsky non lasciava dubbi. Catanzaro, la mia Città, è la sede del Conservatorio, musicale con buona pace degli amici amministratori di Nocera Terinese. A raffreddare però gli entusiasmi è stato il comunicato, anche questo netto, del Comune di Nocera Terinese che ha rivendicato i suoi diritti, agitando pesanti sospetti e ipotizzando perfino iniziative a livello di Ministero dell’Alta Formazione e della Procura della Repubblica”.

Ad affermarlo è il consigliere comunale Antonio Corsi.

“A questo punto, non mi sento e non è il mio ruolo, fare da giudice in questa “guerra”, io faccio il consigliere comunale di Catanzaro. Ma non vorrei che le varie Amministrazioni coinvolte, dalla Provincia, al Comune di Catanzaro ed alla Fondazione Politeama, venissero danneggiate da una situazione che appare sempre più ingarbugliata sotto il profilo giuridico. Deve essere il Ministero, a questo punto, a dire una parola definitiva. Non bastano – incalza il consigliere comunale – comunicati e dichiarazioni stampa perché parliamo di soldi e di patrimonio pubblico. Ci vuole una nota ufficiale del Miur che indichi Catanzaro come sede del Conservatorio e sono certo che il direttore Pullìa non avrà difficoltà a produrre questo documento, mettendo fine a questa brutta pagina che vede la contrapposizione tra due Comuni”.

“Il Comune di Nocera Terinese legittimamente difenderà i suoi interessi, la Provincia di Catanzaro farà altrettanto. Ma i cittadini hanno diritto di sapere come stanno le cose. Un piccolo suggerimento finale agli amici dell’ Istituto Tchaikovsky, correggano il contenuto della scheda informativa che compare sul loro sito ufficiale, in cui l’istituto stesso viene definito “‘Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I.Tchaikovsky” di Nocera Terinese, Ente pubblico Nazionale non economico ad ordinamento autonomo “. Dopo il comunicato di ieri mi sembra doveroso”.