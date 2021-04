Futuro Betania Onlus, interlocutoria riunione nei sede della Fondazione

Questa mattina presso la Sede della Fondazione Betania Onlus di Catanzaro si è svolto un incontro tra i Segretari Generali di CGIL (Sposato) CISL (Russo) UIL (Biondo) con le rispettive delegazioni composte dalle Confederazioni Territoriali e di Categoria, la stessa F.B.O. ed il Gruppo Giomi, quest’ultimo interessato alla gestione di un ramo d’Azienda della Fondazione.

Il confronto – come si apprende da una nota a firma dei tre sindacalisti ha avuto carattere interlocutorio, in considerazione che ad oggi non è intervenuto alcun passaggio delle attività aziendali.

Nel corso del confronto si sono approfondite con la F.B.O. le problematiche inerenti il personale della struttura, a partire dalla applicazione dei diversi istituti contrattuali previsti dal CCNL ed il mantenimento di tutti i livelli occupazionali.

A tal proposito la F.B.O. ha tenuto a precisare che nella giornata di ieri è stata erogata una mensilità e che esiste la possibilità dell’erogazione di una ulteriore mensilità nei prossimi giorni e che a breve sono previsti ulteriori incontri per la presentazione del Piano di Rilancio, che conterrà tutti i dettagli e gli approfondimenti progettuali che saranno oggetto di informazione, confronto e trattativa sindacale.

Cgil Cisl Uil si sono riservati di svolgere approfondimenti sulle proposte e per la valutazione delle stesse convocheranno l’ Assemblea di tutti i Lavoratori.