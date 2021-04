Non chiamateli Sepolcri, non nel senso laico del termine che aveva fatto del giovedì Santo, che è innanzitutto un momento religioso ma era anche un momento di comunità.

In realtà non era corretto chiamarli sepolcri neanche prima, ma in questo giovedì Santo, ad un anno dall’inizio della pandemia da Covid 19, acquistano ancor di più il significato di altari della reposizione.

Nelle chiese del centro storico nessun ma folla, nessuna occasione di incontro, ma la dimensione intima della preghiera personale. Perché la pandemia ha colpito nel fisico, minato alle menti, ma nulla ha potuto contro le tradizioni della fede.

A SAN PIO X UNA RIPRODUZIONE DELLA SINDONE DI TORINO I NOMI DEI SACERDOTI E DEI MEDICI DECEDUTI A CAUSA DEL COVID

L’altare della reposizione, nella Parrocchia San Pio X di Catanzaro guidata da Mons. Francesco Isabello, con una meravigliosa fioritura e una riproduzione della Sindone di Torino con tutti i nomi dei sacerdoti e dei medici deceduti a causa del Covid.

“Quel telo – affermano dalla chiesa – segno tangibile della Sua resurrezione, vogliamo immaginarlo

impregnato dei volti, e delle ferite, sicuramente già rimarginate, dei volontari che in questo anno di

pandemia, chiamati a reggere il peso della croce, hanno risposto «Sia fatta la tua volontà» (Lc 22, 42).

Quel telo, vero corporale, porta impressi i nomi di coloro (c.a. 350 medici e 100 sacerdoti, in

rappresentanza simbolica di tutte le vittime) che nel loro giovedì santo lungo una vita, nella loro ultima

cena, “deposte le vesti” hanno chinato il capo per servire…«sino alla fine»” (Gv 13,1)

In basso e in rotazione in apertura le foto scattate in alcune chiese della città ovvero: Rosario, Monte, Immacolata, San Nicola, Carmine, San Giovanni e S.Francesco da Paola Rione Samà, San Pio X, Madonna di Pompei, Santa Teresa di Gesù bambino loc. Giovino,Maria Immacolata Pontegrande, Maria Santissima del Carmelo in Siano, Parrocchia San Giuseppe in Pianocasa.