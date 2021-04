Zagarise si prepara alla Pasqua: domani la manifestazione “Sulla via della croce”

Non si ferma la relazionalità nel paese dell’olio: si dispiega in altre forme, si declina in modalità telematica.

Anche per la settimana Santa ci sarà a Zagarise un’iniziativa in streaming dedicata alla Pasqua. L’ associazione culturale “La Zagara” , infatti, insieme all’Avis e in collaborazione con la Parrocchia trasmetteranno, dal profilo facebook della Parrocchia S. Maria Assunta, domani, alle ore 19:30, la manifestazione dal titolo “Sulla via della croce“, le cui scene sono state registrate un pò alla volta, prima di diventare zona rossa e rispettando le norme del distanziamento.

“La maggior parte delle scene sono state registrate all’ aperto nell’ Orto botanico del dott. Vincenzo Falcone che ringraziamo . Si ringraziano i cittadini per la collaborazione e la comunità di Sellia Marina, per i costumi, nello specifico la Parrocchia di Sellia Marina e l’ Associazione culturale Trischene di Uria“, si legge in una nota del sodalizio zagaritano.

Tutte le manifestazioni che da Natale a Pasqua, passando per la Befana, Carnevale, San Valentino, la festa della donna, sono state volute dalla Zagara e dell’Avis per cercare di mantenere vivo, in un momento così difficile, il senso di appartenenza a una comunità. L’ uso positivo dei social ha permesso di raggiungere tantissimi cittadini del borgo presilano, emigrati in diverse regioni italiane e anche all’estero, che hanno potuto, così, seguire e partecipare e sentire meno pesante la lontananza e l’ impossibilità a tornare nel paese natio. Zagarise punta sulla tecnologia e sull’empatia per superare le restrizioni della pandemia.