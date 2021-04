“Avvistamento costante di cinghiali”. Allarme dell’amministratore di condominio di Parco Millefiori

Cinghiali indisturbati fra le abitazioni. La segnalazioni, non la prima in verità di questo genere arriva da Antonio Critelli amministratore di condominio del complesso Parco Millefiori in rione De Filippis.

Critelli parla di una una grave situazione ancora ad oggi irrisolta quella appunto della presenza quotidiana di cinghiali anche in strade vicine come Via lombardi, Via zanotti bianco, Via Anile. Ma è in particolar modo – scrive – nel complesso residenziale Condominio Parco Millefiori da me gestito, dove risiedono oltre 240 famiglie con persone anziane e bambini, che ogni giorno vi è un avvistamento costante di un numero considerevole di cinghiali (circa 12)”

Già dalle prime segnalazioni ho provveduto a portare a conoscenza degli organi preposti tramite PEC (Polizia Locale, Sindaco di Catanzaro, Prefetto di Catanzaro, Comando dei Vigili del Fuoco, Corpo Carabinieri Forestali, Ufficio igiene ambiente) la situazione pericolosa sia sotto il punto di vista sanitario sia quello di incolumità dei residenti. Purtroppo dopo oltre due mesi ormai gli unici che hanno dimostrato un minimo di attaccamento alla problematica sono stati i Carabinieri Forestali che hanno provveduto ad effettuare un sopralluogo e a notiziare la Regione Calabria (ente competente per l’invio dei selettori).

Ma niente è valso poichè ad oggi la problematica persiste anzi addirittura posso affermare che ormai la presenza di questi animali è quotidiana. A chi dobbiamo rivolgerci? Voglia qualcuno intervenire? O dobbiamo aspettare che qualcuno si faccia male sul serio prima di prendere i provvedimenti del caso?”