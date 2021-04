Catanzaro è ufficialmente candidata a Città europea dello sport 2023. L’inserimento del capoluogo calabrese all’interno della short list del Coni, il comitato olimpico nazionale, è stato discusso con estrema soddisfazione dal sindaco Sergio Abramo e dalla senatrice Silvia Vono nel corso di un incontro che si è tenuto in mattinata a Palazzo De Nobili.

Ringraziando la senatrice “per il proficuo lavoro di mediazione e promozione portato avanti per raggiungere questo risultato fondamentale”, Abramo ha sottolineato come “essere candidati a diventare città europea dello sport per il 2023 rappresenti una grande occasione per potenziare, tramite l’organizzazione di manifestazioni ad hoc e la possibilità di accesso a finanziamenti mirati, il settore sportivo del capoluogo e valorizzarne le eccellenze”.

Il primo cittadino e la parlamentare saranno a Roma, lunedì 12 aprile, per partecipare alla cerimonia di presentazione delle candidature che si terrà al Salone d’onore del Coni. “Siamo solo all’inizio di un percorso ambizioso e importante che potrà indubbiamente contribuire alla crescita dello sport catanzarese, dal punto di vista impiantistico come sul piano dello sviluppo delle attività di base, amatoriali e agonistiche”, ha concluso Abramo.