Grandi eventi, approvata la graduatoria provvisoria per 2 milioni di euro

«La Calabria è uno scenario meraviglioso, una custode di luoghi che lasciano senza fiato e che sono un inno alla bellezza. Con questo intervento verranno favorite produzioni di grande rilievo artistico e culturale che non potranno fare altro che accrescere la bellezza e il fascino di una terra che ha un ineludibile bisogno di raccontarsi al mondo, e di raccontarsi in modo diverso rispetto al passato».

È quanto dichiara il presidente della Regione, Nino Spirlì, in merito all’approvazione della graduatoria provvisoria nell’ambito dell’avviso regionale che ha la finalità di sostenere, attraverso un investimento di 2 milioni di euro, la realizzazione di attività artistiche e culturali con particolare riferimento agli eventi caratterizzati dalla capacità di valorizzare i luoghi della cultura ed attrarre flussi di visitatori e turisti.

Con il decreto n. 3470 dell’1 aprile 2021, la Regione ha infatti preso atto degli esiti dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e della graduatoria provvisoria formulata dalla commissione di valutazione.

GRADUATORIA-PROVVISORIA

Per effetto della graduatoria, risultano ammissibili a finanziamento le proposte progettuali che hanno ottenuto un punteggio complessivo superiore a 60 (all. 3), le domande ammissibili saranno finanziate fino a esaurimento delle risorse disponibili, ai sensi dell’art. 18 dell’avviso.

In seguito alle verifiche necessarie, il dipartimento Segretariato generale procederà all’ammissibilità definitiva del finanziamento e alla sottoscrizione della convenzione.

È disposto, inoltre, che avverso la graduatoria provvisoria, entro 10 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale, è possibile proporre istanza di riesame, mediante formale richiesta da inviare all’indirizzo pec promozione.segretariato@pec.regione.calabria.it

