In fiamme arbusti e rifiuti sotto il Ponte Morandi

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta questa mattina nella zona sottostante il Viadotto Fausto Bisantis (ponte Morandi) uscita per Via Carlo V per incendio arbusti e rifiuti n prossimità dei piloni.

Intervento dei vigili del fuoco è valso a circoscrivere l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme ed alla completa estinzione delle stesse.

Disagi per la viabilità dovuto al fumo intenso.

Non si esclude la natura dolosa del rogo.