Nuova segnalazione della Comunità Musulmana locale. “Fratelli defunti che abbiamo dovuto far seppellire altrove”

Dar Assalam, Presidente dell’Associazione Musulmana di Catanzaro denuncia altri caso di sepoltura fuori regione di membra della comunità musulmana deceduti nel Catanzarese e torna a sollecitare l’Amministrazione affinchè la materia sia disciplinata. “Sento di poter parlare, a nome di tutta la Comunità Musulmana di Catanzaro e provincia e, chiedo -scrive Dar Assalam- da parte di chi deverisolvere questa situazione, una risposta concreta, che, ancora oggi manca!

Due giorni fa, un fratello musulmano, Dana, originario del Bangladesh, di soli 25 anni, è venuto a mancare nell’Ospedale Pugliese di Catanzaro, per un difetto cerebrale congenito.

Un’associazione musulmana di Bergamo, se n’è fatta carico e, si occuperà di lui, seppellendolo a Bergamo.

Oggi, ci troviamo a Bari, per poter dare, degna sepoltura, ad un altro nostro fratello musulmano, Mohamad, di 63 anni, di Lamezia Terme, morto, dopo aver lottato, contro un brutto male.

Bari, capoluogo della Regione Puglia, grazie alla collaborazione delle Onoranze Funebri San Giuseppe, ci ospita e dà, degna sepoltura, nel Cimitero Islamico, ad un cittadino musulmano calabrese.

Mi rivolgo, ancora una volta, all’Amministrazione Comunale di Catanzaro, dicendo e spiegando che, la morte, non attende i piani regolatori, i tempi burocratici e le promesse dei vari politici o politicanti.

La morte c’è ed è una tra le poche certezze che fanno parte di questa vita…

Bari si è attivata dopo l’episodio, tanto terribile, quanto eclatante, della morte di una bambina di 10 mesi, Bassma, la cui salma rimase bloccata, per due lunghissimi mesi, nelle celle frigo dell’obitorio, per assurde questioni di burocrazia.

Spero non succeda mai una cosa del genere a Catanzaro né in nessun altro posto che non sia ancora attrezzato. Nessun genitore, in lacrime per la perdita del proprio bimbo, oltre al dramma di dover sopravvivere al proprio figlio, dovrebbe trovarsi a sopportare tanto e ad aspettare e non sapere dove e, soprattutto quando, verrà sepolto il proprio bambino… Noi musulmani abbiamo queste paure e queste preoccupazioni perché, non ci viene concesso, quello che, invece, dovrebbe essere un nostro diritto, un diritto di tutti”.