Sellia, distribuzione uova di Pasqua ai bambini del paese

Ieri pomeriggio, 1 Aprile 2021, sono state distribuite le uova di Pasqua ai bambini e ragazzi di Sellia da zero a 14 anni. Uova acquistate dagli amministratori del piccolo borgo senza attingere al bilancio comunale. La distribuzione è avvenuta nella massima sicurezza, grazie anche alla collaborazione del gruppo di Volontari della Protezione civile del Comune di Catanzaro. È dall’inizio della pandemia che il gruppo di protezione civile del capoluogo di Regione supporta la cosa pubblica selliese.

Per questo motivo, alla fine della distribuzione delle uova di Pasqua, Amministrazione comunale ha voluto omaggiare di una targa i volontari. A consegnarla, l’assessora Catia Levato accompagnata dalla consigliera Concetta Folino. A ricevere la targa la dottoressa Rossella Palermo, responsabile delle pubbliche relazioni del Gruppo di Volontati della Protezione Civile della città di Catanzaro. Un particolare ringraziamento è stato rivolto al sindaco della Citta di Catanzaro Sergio Abramo per la disponibilità ad autorizzare, ogni volta che si è reso necessario, i volontari a spostarsi dal Capoluogo a Sellia.

” Insieme ai volontari Catanzaresi, coordinati da Pierpaolo Pizzoni , a cui va il mio personale ringraziamento, abbiamo svolto tantissime attività a Sellia in questo anni di pandemia. Distribuito derrate alimentari, mascherine, svolto attività divulgativa, sempre a tutela e per la crescita della comunità di Sellia. Ma anche prima della pandemia, in occasione delle ripetute scosse di terremoto o in occasione di eventi piovosi particolarmente copiosi, non è mai mancato il supporto dei volontari di Catanzaro, con cui è bene ricordarlo, il comune di Sellia, per tramite quello di Catanzaro, ha firmato un protocollo di intesa. Per questo era giusto dare questo piccolo riconoscimento. Perché la tutela dei nostri concittadini per noi è importante e, anche in questo, non stiamo lasciando nulla al caso”, si legge in una nota stampa con in calce la firma del primo cittadino di Sellia Davide Zicchinella.