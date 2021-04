Usd Belcastro, un gol di Pasqua: donate le uova ai bimbi del paese

L’antidoto alla solitudine della pandemia? I gesti gentili verso i più piccoli, sono loro i più penalizzati dell’isolamento.

Giornata all’insegna della solidarietà e dell’allegria quella trascorsa ieri a Belcastro nel primo giorno di Aprile. Grazie a un evento a sostegno delle nuove generazioni realizzato dall’Unione sportiva dilettantistica Belcastro sono state distribuite a tutti i bambini delle scuole primarie e infanzia le uova di Pasqua. Com’è andata? La gioia scolpita dei bambini vale più di mille parole.

L’iniziativa è stata supportata dalla Confraternità Misericordia che ha assicurato il massimo rispetto delle regole anticovid 19.

Evento che si è ripetuto dopo la buona uscita dell’anno scorso e che ha avuto come fine quello di dare serenità e un po’ di spensieratezza ai tanti bambini. Sono stati i primi a subire gli effetti di questa pandemia: troppe volte li ha costretti a mettere da parte i giochi con amici, le scuole e tutte le attività ludiche-ricreative alle quali erano abituati a partecipare.

Grande entusiasmo del presidente dell’Usd Sacco Antonio che, in sinergia con tutti i giocatori e i membri societari, è riuscito a trovare i fondi necessari per finanziare e consentire la buona riuscita.

Il vice presidente Usd De Vito Roberto spiega invece la ratio della manifestazione: ” Vedere i più piccoli gioire in questo triste momento, ci rende davvero contenti, anche perché sappiamo tutti che purtroppo la strada è ancora lunga per uscire da questo incubo, che ormai ci attanaglia da un anno. Ringrazio tutti i giocatori e miei amici soci che hanno contribuito con un piccolo gesto a fare qualcosa di speciale. Il mio augurio va a tutte le famiglie belcastresi e non, per una serena Pasqua, con l’augurio che presto si tornerà a parlare di calcio giocato e che l’USD tornerà a rallegrarci le domeniche.”

L’Unione sportiva dilettantistica Belcastro fa gol anche con i campionati fermi dando un calcio alla solitudine dei più piccoli: sono state distribuite ben 75 uova ai bambini belcastresi.