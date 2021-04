Furto in via Lucrezia della Valle, squadra Volante sul posto

Ancora un furto nel parcheggio di un centro commerciale di via Lucrezia della Valle. Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Catanzaro sono intervenuti sul posto, stanno raccogliendo testimonianze per individuare gli autori dell’ennesimo atto di microcriminalità di matrice ben definita. Microcriminalità solo come classificazione giuridica, perché per il resto è delinquenza che avvelena la società civile costretta a conviverci.