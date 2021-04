Ignoti sparano piombini all’impazzata. Ferito un pastore tedesco

Attimi di paura per Pasquale e per il suo fedele amico a quattro zampe. Nel pomeriggio, in contrada Lenza a Gagliano, ignoti hanno sparato dei colpi con dei piombini, che hanno colpito all’occhio il pastore tedesco. Solo per un fortunato caso non ci sono state conseguenze peggiori per l’animale.

Il giovane padrone del cane ha sporto immediata denuncia alla stazione dei carabinieri di Gagliano.