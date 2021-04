Uova di Pasqua per tutti i piccoli pazienti del reparto di Pediatria

La pandemia non ferma la generosità. E in occasione delle festività pasquali, l’associazione “Città del Vento” di Catanzaro, ha voluto donare delle uova di cioccolato a ogni bambino ricoverato nel reparto di Pediatria dell’ospedale Pugliese, guidato dal dottore Giuseppe Raiola. Bambini costretti a trascorrere queste giornate particolari, lontani dai propri familiari, per sottoporsi a delle cure in diversi casi più che delicate. Per questo motivo, i rappresentanti di “Città del Vento”, con in prima linea l’attivissimo presidente Alessandro Astorino, hanno deciso di donare le uova dei “Me Contro Te” ai piccoli degenti del reparto. E mai personaggi furono più apprezzati.

Successivamente, la stessa delegazione dell’associazione (sempre molto operativa nel sociale), ha regalato un uovo di ben 10 chilogrammi al reparto di oncologia del Ciaccio. Un altro settore molto delicato del nosocomio cittadino, con persone che lottano quotidianamente per salvare le proprie vite.

Proprio per questo, ne siamo certi, il gesto di generosità e solidarietà sarà ancora più apprezzato e permetterà ai piccoli e grandi utenti dei suddetti reparti di trascorrere una Pasqua con maggiore serenità (e con qualche dolcezza in più).