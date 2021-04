Covid: Botricello, più di 90 casi positivi e 60 persone in isolamento

Non risparmia neppure i più piccoli il coronavirus nel centro affacciato sul Mar Jonio.

Sono oltre novanta le persone positive al virus pandemico a Botricello tant’è che il primo cittadino Michelangelo Ciurleo ha emesso altre due nuove ordinanze per inasprire le restrizioni già pesanti della zona rossa. Non solo: sono sessanta le persone in isolamento.

Preoccupazione aleggia anche tra i banchi della minoranza con il consigliere Gregorio Voci che si è detto molto preoccupato “non solo per la situazione sanitaria, ma anche per la rassegnazione e incapacità di dare risposte”.

Il gruppo di opposizione ha trasmesso , per ennesima volta, una missiva al Prefetto di Catanzaro e al Responsabile piano vaccinale per la provincia di Catanzaro per esortare chi preposto ad accelerare sul piano vaccinale, perseguendo efficienza e celerità.