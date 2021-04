Monitor: Oggi cucino io terra mia, sua maestà il morzello

Morzello? Buono per tutte le stagioni, tutte le giornate, tutte le occasioni. Solitamente “sua maestà” viene onorato a Capodanno nella tradizione catanzarese ma non è assolutamente vietato farsi una “pitta” nel giorno di Pasquetta. Di morzello , qualche giorno fa, il nostro chef Fernando Nisticò ne ha parlato nella puntata speciale di Monitor, programma in onda sulla nostra webtv condotta da Davide Lamanna. Oggi gita fuori porta vietata, vi proponiamo il programma per passare un’oretta in compagnia di una tradizione e, forse, anche di una idea per la giornata. Buona visione.

