Sellia, al via la rivoluzione del borgo intelligente

Progetto “Sellia, borgo smart e intelligente”: ci sono i contenuti, non mancano i finanziamenti.

L’ambizioso e innovativo progetto prenderà il via entro la prossima estate.

In agenda tre interventi che ci consentiranno a Sellia di essere fra i borghi più innovativi d’Europa.

Health station : si realizzerà la “Stazione della Salute” dove,gratuitamente, potranno essere misurati diversi parametri vitali (pressione sanguigna, peso corporeo, saturazione ossigeno, temperatura corporea).

Percorsi salute e cultura e smart benches: tramite check-up gratuito, scaricando una apposita APP, saranno proposti dei percorsi salute/culturali, a seconda dello stato emotivo e di salute. Durante i vari percorsi, che snoderanno all’interno dei borgo, si riceveranno ancora, grazie all’installazione di alcune Smart Bench, Panchine Intelligenti , continue informazioni sul proprio stato di salute, sul consumo delle calorie, ma anche sui siti culturali e turistico da visitare, e sull’ambiente (Co2, temperatura, ecc.) circostante. Uno dei primi casi in Europa di interazione intelligente di parametri vitali (uomo) e ambientali (Borgo).

Installazione rete lorewan: in programma una rete Lorewan comunale attraverso la quale si avrà la possibilità di monitorare, nel tempo, qualità della raccolta differenziata, qualità di aria e acqua, ingressi nel borgo e negli spazi museali, disponibilità di posti auto, eventuali incendi o movimenti franosi. La finalità, fanno sapere il primo cittadino Davide Zicchinella e gli altri responsabili derlla cosa pubblica selliese, è quella di rendere Sellia uno dei borghi più intelligenti, efficienti e monitorati d’Europa con una qualità di servizi e di opportunità per cittadini e turisti davvero d’eccellenza.

Dopo riconoscimento nazionale “Spiga verde” come paese che tutela l’ambiente, Sellia culla l’idea della rivoluzione digitale intelligente.