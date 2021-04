Tropea ce l’ha fatta: è il Borgo dei Borghi 2021

Forse oggi diversi catanzaresi sarebbe andati proprio lì. Si, senza le restrizioni da covid, Tropea sarebbe stata la gita fuori porta di Pasquetta che apre la stagione alle uscite in famiglia e tra amici. Si, Tropea. Bellissima, romantica, affascinante, indescrivibile. E Tropea ce l’ha fatta: da ieri è il Borgo più bello d’Italia. La perla del Tirreno ce l’ha fatta ed ha vinto il concorso Rai “Borgo dei Borghi 2021” giunto all’ottava edizione.

Nel mese di luglio l’assessore alla cultura del Comune di Catanzaro, Ivan Cardamone, aveva appoggiato la candidatura di Tropea a capitale della cultura 2022 sostenendo: “Catanzaro, come Capoluogo della Calabria, sostiene in maniera convinta la candidatura di Tropea a Capitale Italiana della Cultura 2022 ed è pronta a mettere in campo un fitto programma di eventi di grande spessore che si integri e completi quello che potrebbe svolgersi nella perla del Tirreno”.

Una gioia che ha commosso il sindaco Macrì che ha commentato: Il trofeo non certifica semplicemente la bellezza senza tempo di un luogo magico in cui s’intrecciano armoniosamente cultura e natura ma anche la coesione di una comunità sana che travalica il Borgo cittadino per coinvolgere l’intera Calabria, che ha eletto Tropea come proprio emblema, tutti i Tropeani, i Calabresi sparsi nel mondo e i tantissimi che, liberamente, ne hanno fatto il proprio luogo dell’anima”.