Vaccino: Un Raggio di Sole, “Disposti ad accompagnare anziani e disabili”

In un momento così drammatico e nello stesso tempo triste, specie in questo periodo di festività e d’inizio primavera, il Terzo Settore è sempre vigile e presente ai bisogni delle persone fragili e non solo.

L’Associazione Un Raggio di Sole – si legge in un comunicato stampa a firma del presidente Pietro Romeo – che sin dall’inizio della pandemia, marzo 2020, non ha mai smesso di operare, per ultimo servizio anti assembramento scolastico e tamponi di supporto all’Esercito Italiano, dà la propria disponibilità ed in forma completamente gratuita, al trasporto ed accompagnamento di persone anziane e diversamente abili, per la somministrazione del vaccino anti covid, sia in città che in provincia.

I recapiti telefonici a cui rivolgersi sono: 3895787704 oppure, 0961/291836 da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Quello che purtroppo le Associazioni lamentano è la poca attenzione da parte degli Enti Locali, Comuni e Regione, sia per quanto riguarda gli aiuti cosiddetti “Ristori”, forse gli unici ad essere rimasti fuori, e sia per quanto riguarda l’immunizzazione dei volontari che, pur avendo da circa un mese, la Protezione Civile comunale di Catanzaro e la Regione Calabria, chiesto gli elenchi degli stessi, divisi per fascia di età, ancora non hanno provveduto. Tutto questo ci rende alquanto preoccupati.