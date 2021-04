Anziana trovata morta in casa, sarebbe confermato incidente domestico

Sarebbe caduta e quindi avrebbe accidentalmente battuto la testa nonna Antonietta, la donna di 84 anni trovata morta in casa dalla figlia il giorno di Pasqua, riversa in una pozza di sangue. Anche quelle mani sporche sarebbero state macchiate dal tentativo della donna di alzarsi.

La scena che si è presentata agli occhi dei parenti è stata terribile, per questo, giustamente le figlie si erano affidate allo studio legale De Caro per ottenere chiarezza. Una verità, comunque tragica e triste e certamente non consolatoria, che è stata restituita ai suoi familiari dall’esame autoptico. Antonietta Lamanna è caduta, ha battuto la testa e purtroppo ha perso la vita.