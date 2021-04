Placida presidente sezione olivicola Confagricoltura, le congratulazioni di Confcommercio Catanzaro

“Appresa la nomina di Walter Placida a Presidente della sezione olivicola di Confagricoltura Italia vogliamo esprimere i nostri auguri per la conferma del riconoscimento della sua serietà e dell’impegno profuso per il settore” commenta Pietro Falbo, Presidente di Confcommercio Catanzaro.

“Auspichiamo che il neoeletto Presidente riuscirà a rilanciare il settore dell’olivicoltura che costituisce uno dei pilastri dell’economia del nostro territorio e ne rappresenta un’eccellenza – continua Falbo che aggiunge- in questo particolare momento è necessario valorizzare le produzioni locali, già in crisi per la concorrenza operate da parte dei mercati esteri, oggi colpite anche dalla pandemia da Covid-19”.

“Confermiamo – conclude Falbo- la nostra disponibilità ed apertura ad una cooperazione che possa costituire un valore aggiunto per la ripresa economica di tutti i settori produttivi del territorio”