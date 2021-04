Sarebbero stati hackerati registri elettronici dell’Università. Le segnalazioni di alcuni docenti

Sarebbero stati i registri elettronici l’obiettivo a cui hanno puntato, riuscendoci solo in parte, gli attacchi hacker che hanno colpito i server dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Indagini interne sono in corso, dopo che alcuni docenti hanno segnalato delle anomalie al rientro dalla vacanze Pasquali e con la ripresa della didattica.

Su quanto si sia esteso il fenomeno, e soprattutto quali conseguenze abbia avuto, saranno successivi approfondimenti a chiarirlo. Per ora, in un periodo in cui l’informatica diventa veicolo fondamentale ed unico per portare avanti le attività di didattica, resta alta l’attenzione da parte degli organismi interni all’ateneo.