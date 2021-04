Tangenziale di Gagliano nei viadotti a rischio: appello di Gironda

Inserire anche la messa in sicurezza della tangenziale del quartiere Gagliano nel progetto di monitoraggio di ponti e viadotti finanziato dalla Regione Calabria. E’ la richiesta del consigliere comunale Francesco Gironda.

“Nelle scorse settimane – afferma – si è tenuto un primo incontro con i rappresentanti delle Province al fine di avviare le attività mirate a classificare il livello di rischio di tutti i ponti e viadotti sul territorio regionale. E’ prevista una dotazione finanziaria di circa 70 milioni di euro, un’opportunità importante da sfruttare anche per rimettere mano sull’importante infrastruttura e principale arteria di accesso al quartiere più antico della città. La tangenziale di Gagliano è stata realizzata oltre trent’anni fa e presenta, a vista d’occhio, dei punti di ammaloramento, dettati dal tempo, che necessitano un intervento di ripristino. L’auspicio è che i tecnici della Provincia di Catanzaro, ente sotto la cui competenza ricade la struttura, possano opportunamente inserire anche questo viadotto nel censimento delle opere a rischio e per cui si potrà programmare l’utilizzo delle risorse ministeriali destinate alla Calabria. Non c’è tempo da perdere – conclude Gironda – al fine di concertare con la Regione tutti gli interventi utili a scongiurare ogni eventuale rischio per la viabilità”.