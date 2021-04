Covid, sospesa la didattica in presenza in tre classi della Primaria Aldisio

In seguito ad alcuni casi positivi al Covid comunicati dai genitori di una quinta classe della primaria del plesso “Aldisio” la dirigente scolastica Filomena Rita Folino ha sospeso la didattica in presenza fino all’esito di altri test.

“In via precauzionale – si legge nel provvedimento- , in attesa dei risultati dei tamponi molecolari per il virus SARS-CoV-2 degli alunni della classe 5 A e dei docenti interessati, la sospensione dell’attività didattica in presenza per le classi 5 sez. A -B-C della Scuola Primaria plesso “Aldisio” con conseguente attivazione della didattica a distanza, nel rispetto dell’orario precedentemente stabilito, a far data dal 09/04/2021″.

La comunicazione ufficiale sul sito della scuola.