Il giornalismo calabrese piange Michele Porcelli. Operatore e regista morto oggi tragicamente

Lutto nel mondo del giornalismo calabrese. E’ scomparso improvvisamente a soli 55 anni Michele Porcelli, operatore e regista della televisione regionale La C tv. Secondo quanto riportata dalla stessa testata online del network, Porcelli era impegnato in alcune riprese a Buonvicino, in provincia di Cosenza, quando ha perso l’equilibrio precipitando in un dirupo.

Immediati i tentativi di soccorso, ma le asperità del terreno non consentivano di raggiungere Michele che nel frattempo non dava segni di vita. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e dell’elisoccorso, che lo hanno infine raggiunto ma ne hanno potuto solo constatare il decesso. Alla famiglia di Porcelli e a La C tv le condoglianze di tutta la redazione di Catanzaroinforma a partire dal direttore Riccardo Di Nardo e dal vicedirettore Davide Lamanna.