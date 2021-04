Spariti 5 notebook nella scuola primaria di Cropani

Chi pensava a uno scherzo, si è subito ricreduto: cinque notebook sono spariti dal plesso della scuola primaria di Cropani. L’atto deplorevole si è consumato almeno venti giorni fa, ma solo ieri la notizia del misfatto è stata resa pubblica.

Indescrivibile la delusione tra i piccoli alunni e tra gli operatori scolastici così come unanime l’indignazione verso cleptomani che antepongono il loro bieco individualismo ai sogni dei bambini cropanesi: azione nefanda con ricadute pesanti sulla didattica.

E’ triste e arrabbiata la dirigente scolastica Antonella Mercurio: “ Provo un grande dispiacere, pensando ai miei alunni: il danno è stato fatto a loro. I computer servono per utilizzare le lavagne multimediali e senza quei dispositivi non avremo più ambienti multimediali coinvolgenti e stimolanti. Sottrarre cose ai bambini è un gesto spregevole: restituite i 5 notebook per fare pace con la vostra coscienza, per rimediare a vostri gravi errori”.

Non lasceranno nulla di intentato le indagini della locale caserma dei Carabinieri, coordinata dal giovane maresciallo Giuseppe Tripaldi.