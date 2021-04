Un bimbo di 4 mesi in imminente pericolo di vita è trasportato da Lamezia Terme a Roma su un Falcon900

Un bambino di appena quattro mesi di vita in imminente pericolo di vita, è stato trasportato con la massima urgenza nella mattinata di oggi da Lamezia a Ciampino a bordo di un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare.

Il piccolo – rende noto l’Aeronautica Militare – è stato imbarcato sul velivolo all’interno di una culla termica sotto il controllo costante di un’equipe medica specialistica.

All’atterraggio a Ciampino, avvenuto intorno alle 13, dopo circa un’ora di volo, il bambino è stato trasferito immediatamente in ambulanza presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma. La richiesta di trasporto, come previsto in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. (ANSA).